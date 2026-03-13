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180 grados - 15 discos que cumplen la mayoría de edad - 13/03/26

Emisión del programa 180 grados titulado 15 discos que cumplen la mayoría de edad. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí, en RTVE Play www.rtve.es/play/audios/180-grados/quince-discos-cumplen-mayoria-edad-

| etiquetas: musica , 180 grados , 18 años
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1 comentarios
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tommyx #1 tommyx
A disfrutar de la música ! que el tiempo avanza más rápido de lo que uno desearía!
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menéame