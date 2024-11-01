·
21
46
clics
46
clics
16 de febrero de 1936: El triunfo democrático del Frente Popular en las urnas que la derecha no quiso permitir
Nieves Concostrina
habla de la victoria en las urnas del Frente Popular en 1936 y cómo con los años...
|
etiquetas
:
historia
,
1936
,
elecciones
,
concostrina
17
4
4
K
89
cultura
15 comentarios
17
4
4
K
89
cultura
#2
YSiguesLeyendo
los apéndices mediáticos de Frijolito y Santi ya se están preparando para hacer que sus seguidores "irreconozcan" cualquier resultado electoral que no les ponga en La Moncloa. aprendemos de la Historia? noo!
1
K
22
#1
YSiguesLeyendo
...
la derecha fabricó el bulo de un fraude electoral
para justificar el golpe de Estado y la dictadura de Franco...
4
K
20
#8
T3rr0rz0n3
Titular demagogo de cojones.
La realidad está aquí con sus fuentes históricas referenciadas
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_España_de_1936#Conclusi
Mucho más objetivo que la palmera de Nieves.
1
K
16
#13
Tito_Keith
#8
de tu artículo: "el triunfo del Frente Popular fue principalmente producto de la mayor movilización de sus votantes a la hora de acudir a las urnas"
1
K
10
#3
Enero2025
la derrota de la izquierda será gracias a Irene y su caterva de desnortados, no es necesario dar una alerta anti golpista.
2
K
13
#6
ostiayajoder
#3
No lo veo.
Los otros tienen el norte demasiado claro, como estamos viendo, por ejemplo, en USA o Argentina y acojonan bastante mas q una gilipollas hablando con la 'e'
3
K
37
#7
Enero2025
#6
el español no vota a favor, vota en contra y está gente no despierta simpatía entre los jóvenes, los mismos que no saben quién era Franco.
1
K
14
#10
ostiayajoder
#7
Pero saben quien es Trump y quien es Milei...
1
K
12
#11
Enero2025
#10
si, son actualidad..
0
K
7
#12
ostiayajoder
#11
y estan poniendo jornadas laborales de 12 horas y desatando fuerzas paramilitares en su terreno contra su poblacion....
1
K
12
#14
Enero2025
#12
12 horas máximo sin cambiar la jornada máxima semanal…si trabajas 12 luego tienes que hacer jornadas más cortas
0
K
7
#9
Bolgo
#3
ameba, eres tu?
0
K
10
#4
sotillo
Como está haciendo ahora, preparando para el 27 tomar el poder por la fuerza con el pretexto de que Perro Sánchez es un golpista
0
K
10
#5
sotillo
Llevan años haciéndolo
0
K
10
#15
FunFrock
asesinar al lider de la oposición por parte del PSOE de la epoca seguro q no contribuyó a pacificar las cosas.
0
K
8
15
