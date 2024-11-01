edición general
16 de febrero de 1936: El triunfo democrático del Frente Popular en las urnas que la derecha no quiso permitir

Nieves Concostrina habla de la victoria en las urnas del Frente Popular en 1936 y cómo con los años...

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
los apéndices mediáticos de Frijolito y Santi ya se están preparando para hacer que sus seguidores "irreconozcan" cualquier resultado electoral que no les ponga en La Moncloa. aprendemos de la Historia? noo!
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... la derecha fabricó el bulo de un fraude electoral para justificar el golpe de Estado y la dictadura de Franco...
#8 T3rr0rz0n3
Titular demagogo de cojones.
La realidad está aquí con sus fuentes históricas referenciadas
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_España_de_1936#Conclusi
Mucho más objetivo que la palmera de Nieves.
Tito_Keith #13 Tito_Keith
#8 de tu artículo: "el triunfo del Frente Popular fue principalmente producto de la mayor movilización de sus votantes a la hora de acudir a las urnas"
Enero2025 #3 Enero2025
la derrota de la izquierda será gracias a Irene y su caterva de desnortados, no es necesario dar una alerta anti golpista.
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#3 No lo veo.

Los otros tienen el norte demasiado claro, como estamos viendo, por ejemplo, en USA o Argentina y acojonan bastante mas q una gilipollas hablando con la 'e'
Enero2025 #7 Enero2025
#6 el español no vota a favor, vota en contra y está gente no despierta simpatía entre los jóvenes, los mismos que no saben quién era Franco.
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#7 Pero saben quien es Trump y quien es Milei...
Enero2025 #11 Enero2025
#10 si, son actualidad..
ostiayajoder #12 ostiayajoder
#11 y estan poniendo jornadas laborales de 12 horas y desatando fuerzas paramilitares en su terreno contra su poblacion....
Enero2025 #14 Enero2025
#12 12 horas máximo sin cambiar la jornada máxima semanal…si trabajas 12 luego tienes que hacer jornadas más cortas
Bolgo #9 Bolgo
#3 ameba, eres tu?
0 K 10
sotillo #4 sotillo
Como está haciendo ahora, preparando para el 27 tomar el poder por la fuerza con el pretexto de que Perro Sánchez es un golpista
sotillo #5 sotillo
Llevan años haciéndolo
FunFrock #15 FunFrock
asesinar al lider de la oposición por parte del PSOE de la epoca seguro q no contribuyó a pacificar las cosas.
