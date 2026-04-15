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Los 12 ‘héroes’ del IES Humanejos de Parla recibirán la Gran Cruz del Dos de Mayo

Los 12 ‘héroes’ del IES Humanejos de Parla recibirán la Gran Cruz del Dos de Mayo

La Comunidad de Madrid va a condecorar con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a los 12 alumnos del IES Humanejos de Parla que el año pasado salvaron la vida a una mujer en Irlanda durante un viaje de estudios. Los ‘héroes de Parla’, que tenían entre 15 y 16 años cuando realizaron el viaje, actuaron con rapidez cuando vieron a una mujer inmóvil y boca abajo en el mar, a la que arrastraron hasta la orilla para iniciar maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios.

| etiquetas: jovenes , irlanda , parla , rcp , rescate , salvar
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