Los 12 ‘héroes’ del IES Humanejos de Parla recibirán la Gran Cruz del Dos de Mayo

La Comunidad de Madrid va a condecorar con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a los 12 alumnos del IES Humanejos de Parla que el año pasado salvaron la vida a una mujer en Irlanda durante un viaje de estudios. Los ‘héroes de Parla’, que tenían entre 15 y 16 años cuando realizaron el viaje, actuaron con rapidez cuando vieron a una mujer inmóvil y boca abajo en el mar, a la que arrastraron hasta la orilla para iniciar maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios.