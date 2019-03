Los 100 mejores comentarios de Jorso

De entre las sugerencias en el nótame tras conocerse su fallecimiento, estaba ésta de listar los mejores comentarios de www.meneame.net/user/jorso/commented/8640

Gracias a los informáticos, que me han pasado el siguiente listado:

- Hagamos una porra, empiezo yo: Número de dimisiones causadas por este escándalo ----> CERO www.meneame.net/c/12146222

- No hay que confundir votar a favor de que se tramite la ILP con votar a favor de la ILP. www.meneame.net/c/12304708

- 20 horas lectivas no son toda la jornada laboral de un profesor... www.meneame.net/c/9037255

- AC/DC sonaba demasiado heavy, añadió el ministro de educación... www.meneame.net/c/9078099

- Lo que vendría a ser un DDoS analógico... www.meneame.net/c/10808177

- De la serie "las pistolas las carga el diablo y las dispara un gilipollas"...

Hoy en sus pantallas "Las tarjetas las proporciona el banco y se endeuda un gilipollas". www.meneame.net/c/7451761

- Nando García, de 32 años ex redactor de El Mundo y coautor de estos reportajes, dirige hoy CYNC, una empresa que ofrece limpiar la imagen de personas y empresas dañadas por los medios de comunicación. www.meneame.net/c/7167851

- Ahhh muy bien, la culpa del robo en la joyería de la esquina es de la policía y no del ladrón... www.meneame.net/c/10685706

- ¿Eso no es alzamiento de bienes y es delito? www.meneame.net/c/12153316

- ...Como no es justo para el que no cree soportar mensajes que atenten contra su inteligencia... www.meneame.net/c/3466427

- #2 Tus deseos son órdenes: youtubedoubler.com/?video1=Ge9VfALthLI&start1=0&video2 www.meneame.net/c/7118445

- Anécdota real: Mis padres fueron torneros en un convento de clausura de las carmelitas descalzas en Girona. En una ocasión -allá por 1965- vino un cura desde Madrid para dar ejercicios espirituales a las monjas. El viaje en tren lo dejó agotado. Por la mañana, a las 6, le despertaron las campanas que las monjas hacían sonar coincidiendo con las maitines . El cura, destrozado por el viaje, le preguntó a mi madre si realmente tocaban las campanas cada día a las 6, y si los vecinos, en una zona humilde de Girona, no se habían quejado nunca. Mi madre le asintió que así era todos los días. El cura dijo literalmente: " No me extraña que en la guerra civil les quemaran los conventos..." Por lo visto, el cura debió comentar algo a las monjas, porqué ese fue el último día que sonaron las campanas a las 6 de la mañana. www.meneame.net/c/5311576

- Viajaba a Berlín. Merkel invocando a Thor www.meneame.net/c/10660954

- Lo que le dijo Camps a Urdangarin... www.meneame.net/c/10197546

- #1 Imagino que tiene que ver con: www.meneame.net/story/venezuela-devaluan-46-5-moneda Devaluar la moneda significa que las importaciones son más caras. Es coherente que los importadores traten de subir los precios. www.meneame.net/c/12373262

- #1 No. Si alguien te denuncia ante el juez y en la querella expresa correctamente tus datos, el delito del que te acusa y el juzgado es competente para juzgarte el juez te llamará a declarar como imputado y deberás asistir acompañado de abogado. Te llamará el juez para informarte de que se te acusa, que es una de las bases del derecho de defensa. Luego de oírte el juez ya valorará investigaciones, indicios y demás. Para ser llamado a declarar en calidad de imputado solamente hace falta una demanda bien hecha. Y esto vale para cualquier político sea del color que sea o para cualquier ciudadano. www.meneame.net/c/16999197

- Curioso. ¿Van a preguntar a los ingleses sobre lo de Escocia o el referendum será de los escoceses? ¿Van a preguntar a todos lo canadienses sobre Quebec o el referendum será de los de esa región? Spain is different www.meneame.net/c/11464879

- #1 Era un antivirus homeopático! www.meneame.net/c/15291545

- El director de marketing es un genio: una campaña baratita con muchos impactos... www.meneame.net/c/13876060

- ¿Falta alguien por especular mientras los técnicos averiguan lo que ha pasado realmente? www.meneame.net/c/13994001

- Hace unos 3 años, desde el cortafuegos del curro me apareció este mensaje cuando traté de conectarme a Meneame: "página prohibida, no pierdas más el tiempo" Hice caso y dejé de perder el tiempo, cambié de trabajo. www.meneame.net/c/6823065

- Tercer principio de la propaganda de Goebbels: Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. "Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. www.meneame.net/c/3447059

- #5 Cuando mi amo duerme los meneos los controlo yo. www.meneame.net/c/11044987

- Parece que les preocupa más la foto que el hecho en sí de que sea un chorizo. www.meneame.net/c/8768101

- Esta es la noticia inventada recurrente que cada pocos meses sale a portada:

Octubre 2012: www.meneame.net/story/lara-no-gusta-sarcasmo-wyoming

Enero 2013: www.meneame.net/story/quieren-liquidar-wyoming

Agosto 2013: www.meneame.net/story/hermann-tertsch-tras-palabras-lara-sobre-sexta-y

Febrero 2014: www.meneame.net/story/gobierno-negocia-presidente-grupo-planeta-desped

Hay gente muy crédula y muchos medios viviendo de sus visitas... www.meneame.net/c/14690491

- ¿Podemos poner un par de cajitas en portada, una con el euribor y otra con el precio el petróleo, que se vayan actualizando cada cinco minutos? www.meneame.net/c/2202994

- Tweet del conservador del Museo de Lleida: twitter.com/velasc_alberto/status/940544522764812288 No tienen verguenza. Cuanta indignitad. Las obras estaban en un estado lamentable cuando se adquirieron. En Lleida no han empeorado. Al contrario, se ha evitado que su deterioro fuera a más. Este es el problema de políticos que no sabian ni que estaban reclamando. www.meneame.net/c/23268481

- #5 No tiene nada que ver. Si tu importas y vendes por ejemplo con un margen bruto de un 30%, una devaluación de un 46"5% te obliga a modificar los precios al alza o a cerrar. La devaluación que ha decidido el gobierno es la que jode a los consumidores... www.meneame.net/c/12373282

- 1º Assange no está acusado de ningún otro delito que el de carácter sexual por parte de Suecia.

2º El juicio que se celebró en UK en diciembre, era para determinar su extradición a Suecia por el delito del que está acusado.

3º El juez determinó en diciembre libertad condicional para Assange y fijó nueva vista para enero.

4º Que se haya cambiado el tribunal, no significa que se haya añadido algún otro cargo sobre Assange. En enero se va a discutir sobre la extradición a Suecia.

5º El artículo está lleno de suposiciones, no de hechos. www.meneame.net/c/7574693

- Es un bulo, Echániz ha emitido un comunicado negando cualquier parentesco con la persona que ha sido indultada: twitter.com/benjami/status/294050426037346304/photo/1 www.meneame.net/c/12178052

- Ahora es una candidada despechada... www.meneame.net/c/9205195

- El acusado sacó a la mujer de forma violenta del vehículo, la subió a su propio coche, la trasladó a un polígono industrial de Olivares (Sevilla) mientras le daba golpes, mordiscos y le exhibía un cuchillo, y allí le metió la mano por la ropa interior y le palpó la vagina para comprobar si había mantenido relaciones con el amigo. Hombre, lo de la minifalda es la anécdota comparado con lo que realmente ha causado la condena... Menudo titulista tienen en Elcomercio.es www.meneame.net/c/11189099

- ¿¿Se descargaba politonners?? www.meneame.net/c/2064960

- Ahora el tribunal constitucional persigue los delitos antes de que ocurran. ¡Qué modernos! www.meneame.net/c/22747335

- ¿Teletransportación cuántica? En el documento habla de teleportación cuántica: en.wikipedia.org/wiki/Quantum_teleportation Y eso tiene que ver con qbits y criptografía, no en mover átomos de un lado a otro... www.meneame.net/c/7420148

- Del www.meneame.net/promote.php 24hs queue: 799/992, Published: 66 -> 92 Published goal: 75 Cada día se mandan unas 900 y pico noticias a la cola de pendientes y evidentemente solo un bajo porcentaje llega a portada. Básicamente, ese es el juego. Si se trata de que "todas" las noticias tengan visibilidad, estaríamos hablando de un RSS, no de menéame. www.meneame.net/c/7987694

- A ver si lo entiendo... Primero te devalúan la moneda enormemente. Luego te impiden vender a un precio justo el material de electrónica que has tenido que comprar más caro (por la devaluación) en el exterior. ¡Viva la economía! www.meneame.net/c/13820005

- Copia/plagio de marcianos.com.mx/la-historia-de-las-pajilleras/ Cuyo artículo finaliza con un elocuente: Aclaro que este es solo un articulo de entretenimiento no encontre evidencia que sustente la existencia de estas peculiares damas. Que en el post enlazado por #0 han obviado... www.meneame.net/c/4325378

- #3 A los del SAT les da igual lo que se haga con los alimentos, ya tienen lo que querían ----> PROPAGANDA. www.meneame.net/c/11195321

- #2 FAIL El doctor en Química Amador Menéndez Velázquez ha recibido el I Premio de Investigación Aplicada de la Fundación Universidad de Oviedo por su proyecto "Hacia una nueva fuente de energía limpia. Diseño y desarrollo de un nanosistema híbrido para la captura eficiente de la energía de la Tierra y el Sol". La concesión del galardón le permitirá una estancia investigadora durante seis meses, desde el próximo mes de octubre, en el departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este joven investigador trabaja en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología de Asturias (CINN) y el Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias (ITMA). Así, el propósito del premio es que tras realizar las investigaciones oportunas durante su estancia en Estados Unidos, Menéndez desarrolle el proyecto Asturias. www.europapress.es/asturias/innova-00297/noticia-innova-quimico-amador www.meneame.net/c/6197835

- #4 #6 Que si hombre, que si... que los suizos pobrecitos lo pasan muy mal - por poner un ejemplo - con sus 4 idiomas oficiales (alemán, francés, italiano y retorrománico) ----> es.wikipedia.org/wiki/Idiomas_de_Suiza www.meneame.net/c/7036526

- Sostres es un troll de los de máquina de escribir. Es su profesión (lamentablemente). www.meneame.net/c/7027541

- ... Una segunda teoría es que la elite la componen niños con granos de trece años y que sus objetivos no pasan de dominar el mundo por el simple placer sexual que tal fantasía les produce. Cualquiera de las dos versiones nos aterra. www.meneame.net/c/3487666

- Hay un problema...y está en la cabeza de la señora que escribe la carta. www.meneame.net/c/2435031

- La Fundación Templeton ha sido criticada por su supuesta proximidad a la ideología conservadora y por defender la teoría del diseño inteligente para explicar la evolución. La cantidad del premio se ajusta anualmente para seguir siendo mayor que la del Premio Nobel Además de magufos, fantasmas... www.meneame.net/c/1654641

- #71 No pero si que me han ofrecido pasta por enviar meneos. www.meneame.net/c/17063991 - "ciertamente no me fue nada mal en Microsoft" La frase ayuda a entender el resto de sus opiniones... www.meneame.net/c/1551420

- #0 Este sub es solamente para noticias falsas listillo www.meneame.net/c/16018611 - Mejor con una imagen: www.meneame.net/c/9164881

- "Esto no ha hecho más que empezar" asegura Quiñoner, "esta situación es muy grave y lleva muchos años fraguándose desde el año 2000 con la invasión de inmigrantes que se han hecho con el pueblo gracias al beneplácito de los políticos que les dan dinero y poder sin condiciones en detrimento de los que llevamos aquí más de 40 años, son unos canallas", se lamenta. Mi detector de xenofobia acaba de estallar... www.meneame.net/c/4734797

- #13 Si la acusación no se sustenta (lo de Manolete y tal...) el juez dicta auto de sobreseímiento. Si la demanda está bien sustentada en primer lugar te llamarán a declarar para informarte de que estás acusado de haber cometido un delito con el fin de que puedas defenderte. En paralelo el fiscal va haciendo su trabajo, pero esa primera citación es en calidad de imputado. (Por eso han querido cambiar el nombre por "demandado"). www.meneame.net/c/16999275

- Ella le dice a él: ¿Ves lo importante que es estudiar y leer libros? No me hubiera gustado no tener la oportunidad de educarme y formar parte del grupo que se ve ahí atrás... www.meneame.net/c/2163077

- Me parece muy sospechoso que una noticia de este calado (una agresión a un periodista con hospitalización de por medio) solamente exista en internet en la web de Intereconomía. Esperaré a que aparezca en otros medios para creérmelo... Ni siquiera aparece en la web de Telemadrid... www.meneame.net/c/5380791

- No me imagino a un concejal de Munich diciendo: "No quiteis la estatua de Joseph Goebbels, atajo de talibanes progres" www.meneame.net/c/6761907

- Pero... ¿Queréis hacer el favor de leer el artículo y daros cuenta de que lo que dice la entradilla no es cierto? www.meneame.net/c/7429784

- Regla básica de sentido común: No aceptar nunca un servicio que te ofrece un desconocido por teléfono. Hay que firmar un contrato después de leer toda la letra pequeña. www.meneame.net/c/9010155

- El Sr. Prescott, merecido Nobel de economía por sus trabajos académicos, políticamente tiene una posición muy clara: Firmó un manifiesto a favor de MacCain y otro contra el plan económico de Obama. Pidió a Bush mayores recortes de impuestos y está en la órbita del Cato Institute (los más liberales entre los liberales) en.wikipedia.org/wiki/Edward_C._Prescott Y digo yo, si bajar los impuestos ayuda a salir de la crisis ¿Cómo USA entró en recesión tras el gran recorte que hizo Bush? www.meneame.net/c/4984659

- ...Y dijo Dios a Adán y Eva: Hazed lo que queráis, pero ni se os ocurra tocar mi Apple o os comereis el Windows y todos sus parches... www.meneame.net/c/413223

- Las condiciones para su libertad: .- Fianza de £240,000 .- En casa entre 10am-2pm y 10pm-2am .- Assange tiene que presentarse en comisaría cada día a las 6pm .- Brazalete electrónico. www.meneame.net/c/7469631

- Por si aparecen dudas: Es un político alemán, hablando de pensiones alemanas. www.meneame.net/c/6948233

- Aquí hay dos factores importantes: .- El hijoputismo del director de la sucursal que vendió el producto sin informar adecuadamente. .- El vicio de no leer la letra pequeña por parte de la clienta. El director del colegio mayor en el que estuve era abogado de una conocida entidad bancaria. Su frase favorita era: nunca firméis nada que os ofrezcan en un banco. Os lo lleváis a casa y lo leéis y cuando estéis seguros ya se verá... www.meneame.net/c/9908908

- Es que rectificar es de sabios... www.meneame.net/c/1667727

- A mi me parece indignante que se utilice a las víctimas del terrorismo con fines políticos. www.meneame.net/c/595464

- #3 Hay que leer la noticia: ...Al observar que los pasajeros se quitaban sistemáticamente el calzado antes de traspasar el arco de detección de metales, Guardans indicó a algunos viajeros que esa operación no es obligatoria si sus zapatos no contienen metal. El vigilante que controlaba el arco permitió a tales pasajeros traspasarlo sin descalzarse, pero, cuando llegó el turno del propio Guardans, se dirigió al parlamentario y, según su relato, le dijo: "pues ahora vas a ser tú el que te quitas los zapatos, listo". www.meneame.net/c/1343765

- #0 Puesta la tilde en múltiples. www.meneame.net/c/3547907

- Las palabras de la ministra fueron: " "Este Gobierno no dijo que la reforma permitiría crear empleo con la economía en recesión" www.meneame.net/story/banez-gobierno-no-dijo-crearia-empleo-recesion Si cortas la frase por el punto justo ya tienes material para manipular. www.meneame.net/c/12553386

- Un hombre sin cabeza por su fundamentalismo religioso pide la cabeza de otro hombre sin cabeza por su fundamentalismo xenófobo... Está difícil la cosa. www.meneame.net/c/6933732

- #4 Hablo sabiendo ---------> box.jisko.net/i/81ab94.jpg www.meneame.net/c/3538360 - Si ha pasado de 18000€ a 13500 € probablemente se trate de un fondo de inversión y obviamente puedes recuperar tu dinero en cuanto se liquiden tus participaciones en el fondo, según la normativa del mismo. Nunca el mismo día. www.meneame.net/c/10682868

- El Celta está en situación concursal (antiguamente conocido como suspensión de pagos) y en estos casos, se establece un convenio de acreedores para que estos puedan cobrar al menos una parte de lo que se les adeuda (quita). Hacienda, como uno de los principales acreedores de muchas empresas que están en situación concursal, no es la primera quita que hace, es lo que marca la ley. No os quedeis con el titular y penseis que hacienda "se ha enrrollado por ser el Celta". www.meneame.net/c/4408109

- #1 No dice que las SICAV sean fraudulentas. Si lees la parte de la entrevista en la que habla de las SICAV, señala que es fraudulento que de los 100 socios que se requieren por ley para formar una SICAV, haya uno con más del 99% y el resto sean figurantes. Por otro lado, lo de "no podemos hacer nada" se refiere a que el control de las Sociedades de Inversión de Capital Variable está bajo el control de la CNMV, no de hacienda. Es el típico artículo en el que el redactor se saca de la manga un titular jugoso pero no conrrespondiente con lo que dice el entrevistado. www.meneame.net/c/13705259

- Cuando yo trabajaba para AT&T me pasó un caso curioso: Tenía un cliente que sufría cortes intermitentes en su línea de datos pero con la salvedad de que los cortes solamente ocurrían durante las horas laborables y siempre durante un par de minutosy 2-3 veces al día. Hice todo tipo de pruebas - siempre fuera de horas de oficina - como dejar un bucle tras el modem del cliente y enviar un patrón de test con un analizador sin obtener ningún error o corte. Finalmente, tras hacerme el pesado con Telefónica, enviaron a un técnico para "pasar la curva": ponen un analizador que envía tonos de distinta frecuencia y miden la atenuación del par de cobre desde el modem hasta la central más próxima. Estos equipos se oyen mientras trabajan, es decir, oyes los tonos que va mandando y los que va recibiendo. En estas que charlando con el técnico de Telefónica que estaba pasando la curva se oye el ruido característico que hace un fax cuando intenta conectarse y el técnico me dice: "Te están mandando un fax" Yo: "No tengo fax en la sala de datos". Ambos: Lo que estaba pasando es que había un cruce entre el par de cobre con la linea de datos y alguien que tenía un fax. Por eso los cortes intermitentes de un par de minutos solamente en horario laboral. www.meneame.net/c/7554478

- #1 ¿Qué tiene que ver? Debe elevar al supremo la parte que se corresponde con los aforados, cosa que se ha resistido a hacer hasta ahora. www.meneame.net/c/15205173

- Es lo que tiene escorarse a un extremo: cuando miras a los demás dices que son ellos los que están muy lejos. www.meneame.net/c/383108

- Screeners que luego se lucran a través de la publicidad con las descargas. Entiendo que efectivamente, se trata de un delito contra la propiedad intelectual. www.meneame.net/c/7517640

- Puedo jurar que lo siguiente es real: Noche de verano, mi pareja en la cama y la ventana abierta. Yo: ¿Cariño, cierro la ventana? Ella: Prrrrrttt!!!! Yo: Vale, mejor la dejo abierta... www.meneame.net/c/1490483 - Copia de un post de 2015 ----> tenacarlos.wordpress.com/2015/03/17/las-colas-del-hambre-en-espana-lo- www.meneame.net/c/19560291

- Pero si el IVA de las fallas hasta ahora se lo han estado pasando por el arco de triunfo ----> www.meneame.net/story/hacienda-sanciona-federacion-fallas-especial-no- www.meneame.net/c/11110565

- Bitcoin está subiendo de cotización: Es fantástico y no queremos que lo regule nadie. Bitcoin se desploma: ¿Por qué el estado no dijo nada? Reclamemos indemnizaciones. www.meneame.net/c/12507568

- Véase este artículo del mes de Abril sobre Valmor Sport: www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009042900_11_583521__D Fuentes oficiales de Valmor Sports niegan que estén presionando a las instituciones públicas para recibir ayuda extra en la financiación de la prueba y aseguran que la sintonía y colaboración con la Generalitat y el ayuntamiento es total. Sin embargo, ya el año pasado Aspar, vicepresidente de la empresa organizadora, se quejó públicamente del poco apoyo del consistorio de Rita Barberá. Cuesta 18 millones al año Según ha podido saber este periódico, Valmor Sport ha expuesto a las diferentes instituciones que asumió el riesgo de organizar el GP de Europa de Fórmula 1 -con un canon anual de 18 millones de euros- siempre y cuando la empresa no perdiera dinero. ¡Viva el libre mercado! Si la cosa va bien y hay beneficios para mi. Si hay pérdidas, que se las coma la administración y nos cuente aquello de la promoción y tal y tal... Bonus: Hay que recordar que la Generalitat pagó íntegramente la construcción del trazado urbano, que costó cerca de 90 millones de euros. 90+90=180 pero ya tratarán de decir que es por nuestro bien (en tiempos de crisis...) www.meneame.net/c/4741217

- #1 María Vicente nació en L"Hospitalet. Su madre es de Cuenca y su padre cubano. www.meneame.net/c/24760709

- #1 Creo que hay un botón de "hombre muerto" que en caso de que el maquinista no lo presione regularmente cuando pita, para automáticamente el tren. www.meneame.net/c/13269164

- “Lo que hay que hacer es quemar los bancos, cortar cabezas” No entiendo que se aplauda una apología de la violencia tan evidentemente. www.meneame.net/c/8888115

- WikiLeaks has said that it has enough information on a U.S. based bank to "take down a bank or a two." Many have speculated that the bank is Bank of America (NYSE: BAC). We could see WikiLeaks release the bank documents before the end of the year, given that the documents are ready. De lo que dice el artículo a lo que dice la entradilla va un abismo entre el microblogging y el sensacionalismo karmawhórico... www.meneame.net/c/7429727

- #1 Me parece que los japoneses les metieron dos goles de falta a los daneses... www.meneame.net/c/6547382

- La pregunta y la respuesta de Obama: What do you think of Fox News? Do you think it"s a good institution for America and for democracy? [Laughs] Look, as president, I swore to uphold the Constitution, and part of that Constitution is a free press. We"ve got a tradition in this country of a press that oftentimes is opinionated. The golden age of an objective press was a pretty narrow span of time in our history. Before that, you had folks like Hearst who used their newspapers very intentionally to promote their viewpoints. I think Fox is part of that tradition — it is part of the tradition that has a very clear, undeniable point of view. It"s a point of view that I disagree with. It"s a point of view that I think is ultimately destructive for the long-term growth of a country that has a vibrant middle class and is competitive in the world. But as an economic enterprise, it"s been wildly successful. And I suspect that if you ask Mr. Murdoch what his number-one concern is, it"s that Fox is very successful. www.rollingstone.com/politics/news/17390/209395?RS_show_page=1 Francamente, El Confidencial nunca defrauda deformando historias... www.meneame.net/c/7086646

- A ojos del mundo, lo de hoy es vergonzoso. www.meneame.net/c/22697953

- #3 Muy hábil Pero el voto de cansina se debía a:

www.meneame.net/story/el-semen-es-un-anti-depresivo

www.meneame.net/story/semen-bueno-salud-mujeres-ayuda-contra-depresion

www.meneame.net/story/semen-antidepresivo

www.meneame.net/story/segun-cientificos-semen-bueno-salud-antidepresiv

www.meneame.net/c/12366348

- Otras declaraciones de Jim Rogers (con video en inglés): www.cnbc.com/id/23588079/site/14081545 Me quedo con esta frase: "Si el sistema acude al rescate de cada banco que está en problemas, esto no es capitalismo. Es socialismo para los ricos". www.meneame.net/c/1663616 - Discrepo: antes de Google ya existía la misma masa de idiotas, simplemente ahora tienen una herramienta más para mostrarse al mundo. www.meneame.net/c/1893372

- #1 Que combinado con cebolla bien batido está riquísimo. www.meneame.net/c/17063545

- Las sentencias, las aceptan o las apelan los acusados/condenados. Que un medio de comunicación se posicione de esta forma tan democrática tratando de coaccionar a uno de los poderes del Estado - el judicial - me parece de lo más bajo, aunque me parece a mi que todavía no han tocado fondo... www.meneame.net/c/459217

- #2 Los escraches son libertad de expresión. Las agresiones no son escraches. www.meneame.net/c/22787819

- #4 Mejor en un par de imágenes fairimmigration.files.wordpress.com/2007/05/immigration-cartoon2.jpg masbury.files.wordpress.com/2007/02/illegal-immigrants.jpg?w=700 www.meneame.net/c/6775101

- A ver si lo he entendido bien... ¿Los de Rebelión acusan a otros de ser parciales? www.meneame.net/c/4474798

- #3 Si, con un novio matemático te puede pasar esto: Un médico, un abogado y un matemático estan hablando de si es mejor tener una esposa o novia. Empieza el abogado: "Obviamente, lo mejor es tener una novia; porque divorciarte de tu mujer puede ser muy dificil, en cambio cortar con una novia es fácil". El doctor dice:" No esto de acuerdo, está claro que el tener una mujer te evita el estress y mejora tu salud". A lo que el matemático señala: "Lo mejor es tener a las dos; asi consigues que la esposa crea que estás con la otra, la otra crea que estás con la esposa, y mientras tanto tú puedes trabajar tranquilo en matemáticas. www.meneame.net/c/2303075

- ... En anteriores ocasiones, los jugadores que eran requeridos contestaban en catalán sin ningún problema, al igual que en inglés cuando la cuestión llegaba de un periodista extranjero o para los jugadores que militan en equipos de la Premier. Pues si, parece que el hecho diferencial existe... #5 Lo más normal es que un periodista inglés pida a Cesc o Reina que respondan en inglés a sus preguntas, ¿No te parece? www.meneame.net/c/7115238

- Recordad que cantar Els Segadors para pedir el derecho a votar es fascismo y cantar el cara al sol es democracia. La guerra es la paz y el trabajo os hará libres... Seguid sintonizados a los medios de desinformación masiva y, sobre todo, no se os ocurra pensar por vosotros mismos... www.meneame.net/c/22688769

- Tengo claro varias cosas: 1.- Un resultado deportivo importante es relevante y los usuarios de Menéame lo muestran votando este tipo de envíos. 2.- Unos pocos usuarios cegados por el karma generan un pollo importante cuando finaliza un evento deportivo de estas características. Se han dado casos de envíos justo antes de terminar, de blogs creados ex-profeso simplemente para mostrar ese resultado, etc... con lo que luego aparecen los votos de errónea/spam/etc... y entonces es cuando se monta el pollo, al quedar las siguientes noticias enviadas de modo correcto castigados con los negativos de duplicada. Si somos capaces de votar a una velocidad increible una noticia de un marcador deportivo ¿no podemos emplear unos pocos segundos en leer el enlace y ver si nos la intenta meter doblada un karmawhore? Tratemos entre todos de identificar cual es la buena y a los pocos usuarios que intentan abusar del sistema: www.saout.de/assets/jasper2.gif www.meneame.net/c/2177191

- Beneficios de Repsol en 2007: 3188 Millones de Euros. www.eleconomista.es/energia/noticias/383878/02/08/Beneficios-de-Repsol Beneficios de Repsol en 2000: 2429 Millones de Euros. www.finanzas.com/id.1567201/noticias/noticia.htm www.meneame.net/c/1695128