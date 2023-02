Publicado hace 13 minutos por cromax a lamarea.com

La guerra de Ucrania cumple un año sin que pueda atisbarse un final cercano. EEUU ha sido el único país beneficiado por la errónea y cruel invasión ordenada por Putin. El 24 de febrero de 2022 fallaron todos los vaticinios de los analistas internacionales. Ese día, Putin invadía Ucrania para “desnazificar” el país. No lo llamó “guerra” sino “operación especial”. No habló de “invasión” sino de “liberación”. El poderío militar a su disposición parecía augurar una “guerra relámpago”. Se daba por hecho que entraría en Kiev en cuestión de horas. No