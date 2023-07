Los padres, esos proveedores de bienes y servicios

Publicado hace 1 hora por doyou a diariodeuninterino.wordpress.com

Me pregunto para qué sirven los padres. Si ya no son capaces de decir que no, de poner normas, de castigarlos en ocasiones si la lían gorda, de no estar dando a sus hijos comida basura a cualquier hora del día y la noche, en vez de dejar que se sienten en la mesa con un poquito de hambre para que coman bien, de impedir que pierdan su infancia delante de una pantalla porque Fulanito también la está perdiendo… Si su función se limita a proporcionar bienes y servicios, pongamos una inteligencia virtual conectada a Siri o Alexa, lo va a hacer mejor