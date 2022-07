Publicado hace 1 hora por ccguy a lapiedradesisifo.com

El nombre completo de la publicación es La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca y no hay consenso entre los entendidos sobre su año de publicación. La razón es que hay conservadas tres versiones de la obra First Quarto (Q1), Second Quarto (Q2) y el First Folio datadas entre 1599 y 1601. Muy probablemente Shakespeare se inspiró en dos fuentes: la leyenda de Amleth (personaje escandinavo) y una obra isabelina perdida llamada Ur-Hamlet.