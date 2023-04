Publicado hace 27 minutos por exexexexmeneante a esquire.com

ChatGPT quiere ser gracioso, todavía no lo es, terminará siéndolo, pero no tiene, ni va a tener sentido del humor. Preguntado sobre si tiene sentido del humor responde:"Como modelo de lenguaje, no tengo emociones, incluyendo el sentido del humor. Sin embargo, como modelo de lenguaje, puedo generar respuestas con tono de humor si me lo piden". Así que se le pide que cree palabras graciosas, que describa un día del padre en el que todo sale mal y se le pregunta si sabe bailar el "chat, chat, chat" entre otras cosas.