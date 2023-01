Publicado hace 1 hora por Shuquel a deia.eus

Los tres cefalópodos tienen cierta semejanza entre sí, pero su precio y cualidades gastronómicas no son las mismas, por lo que es importante diferenciarlos. Al verlos juntos, enteros y sin limpiar es relativamente fácil distinguir una sepia de una pota o de un calamar, aunque estos dos últimos son muy similares. Pero aparte de que el calamar es gastronómicamente el más estimado, los precios no son los mismos, por lo que es más que conveniente no equivocarse.