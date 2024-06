Publicado hace 1 hora por milagros3 a sport.jotdown.es

"Los tests Conconi, por ejemplo… cuando bate Moser el récord de la hora, poco tiempo después los cogí yo y los hacía por mi cuenta, viendo aparatos, luego en la Federación, haciéndome test allí para ver si estaba bien con los consumos de oxígeno… Soy un tío que siempre ha intentado estar a la última, pero con ese otro tema no... con esos medicamentos, cuyos efectos secundarios aun no se sabían, no lo era. La EPO, por ejemplo… yo te puedo decir diez tíos que se han muerto a causa de la EPO"