No gozan de una buena reputación, aunque no cabe duda de que son un auténtico vicio y están sumamente deliciosas. A partir de ahora podemos completar la frase y añadir que las palomitas de maíz también son sanas, y no tan perjudiciales como las pintan. De hecho, ocupan uno de los primeros puestos en la clasificación de alimentos saludables.