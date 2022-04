Publicado hace 12 minutos por senfet a elperiodico.com

Un estudio español revela que tardan en degradarse en el mar lo mismo que los derivados del petróleo. Estudios anteriores habían probado que este tipo de plástico no se biodegrada a menos de 60º C, unas condiciones que no se dan en el océano, si bien los expertos esperaban que fuese más sensible a la fotodegradación –provocada por la luz solar- y que los productos resultantes fueran más fáciles de degradar por parte de las bacterias marinas, pero no es así.