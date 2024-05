Publicado hace 4 horas por Amonamantangorri a realityslaststand.com

El 10 de abril de 2024, el British Journal of Sports Medicine publicó un informe de investigación titulado “Fuerza, potencia y capacidad aeróbica de atletas transgénero: un estudio transversal” que pretende comparar la fuerza muscular, potencia muscular y capacidad aeróbica de atletas transgénero y atletas no transgénero. Aunque los autores y muchos medios de comunicación presentan este estudio como una evidencia de que las mujeres trans pueden competir de manera justa con las mujeres, esto sencillamente no es cierto.