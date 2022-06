Publicado hace 10 minutos por clavícula a xataka.com

Los investigadores no están exentos de ciertos usos y costumbres sin mucho más trasfondo que el histórico. Este es el caso de un clásico, el nivel de significatividad del 95%. El 95 no es un número mágico que convierte una medida en correcta o no. Entonces, ¿por qué investigadores de todo el mundo las utilizan como si fueran la frontera de la verdad? La respuesta parece ser que por costumbre. Una costumbre con cien años de antigüedad, su origen: una disputa por derechos de autor.