Arqueología "queer" o el borrado de las mujeres con efecto retroactivo

La evolución de la opresión de las mujeres no se entiende si se considera que el sexo biológico no existe (postulado básico de las teorías queer)... Por ejemplo, recientemente se ha sugerido que la ciencia no puede conocer el sexo de un cazador peruano prehistórico porque no se sabe si el cazador se identificó como macho o hembra, sosteniendo que el sexo biológico es un concepto de dualidad impuesto por los colonizadores cristianos (Raff, 2022).