La acción humana está acabando con ramas enteras del árbol de la vida

Publicado hace 44 minutos por ElenaTripillas a publico.es

Al consenso de que la acción humana está acabando con especies de vertebrados a un ritmo mucho más acelerado que al que desaparecerían de otro modo, se suman los resultados de un análisis de la Universidad de Stanford (EE UU), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.