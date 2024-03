Publicado hace 1 hora por Grahml a bloomberglinea.com

Por primera vez en más de nueve meses, Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo. Musk perdió su posición en la cima del Índice de multimillonarios de Bloomberg en favor de Jeff Bezos después de que las acciones de Tesla Inc (TSLA) cayeran un 7,2% el lunes. Musk tiene ahora un patrimonio neto de US$197.700 millones. La fortuna de Bezos es de US$200.300 millones. Es la primera vez que Bezos, de 60 años, fundador de Amazon.com Inc. (AMZN), encabeza el ranking de Bloomberg de las personas más ricas desde 2021.