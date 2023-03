Silvia Lema: «Ese conductor que dio marcha atrás partió mi vida por la mitad»

Publicado hace 1 hora por filemon314 a lavozdegalicia.es

Así estuvo más de una hora hasta que llegó una ambulancia, a pesar de las reiteradas llamadas de la policía. La ambulancia que se desplazó no tenía personal sanitario. El servicio de urgencias estaba saturado y, según señala, no había camillas para poder atenderla. Supongo que alguien se conmovió con mis gritos de dolor y me pasaron a un box, pero allí.... la actuación de la doctora de urgencias... la voy a dejar para una reclamación». Silvia explica que sin hacer una radiografía le tiró de la pierna.