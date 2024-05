Publicado hace 10 horas por Verdaderofalso a savethechildren.es

Inger Ashing, directora general de Save the Children International, lamenta la gravedad de la situación: "Esperábamos que este día no llegara nunca. Llevamos semanas advirtiendo de que no existe un plan de evacuación viable para desplazar y proteger legalmente a los civiles. Llevamos semanas advirtiendo de las devastadoras consecuencias que esto tendrá para los niños y las niñas, así como para nuestra capacidad de ayudarles en una respuesta ya de por sí encorsetada. Llevamos semanas pidiendo una acción preventiva.”