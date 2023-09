Qué sabemos de que el sindicato FUTPRO haya cobrado más de 500.000 euros en subvenciones públicas en 2022

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a maldita.es

El sindicato de jugadoras de fútbol femenino FUTPRO tiene 61 afiliadas, se constituyó legalmente a finales de 2021 y en su web no hay información económica que detalle si han recibido subvenciones en general, públicas o privadas. FUTPRO solicitó ayudas al CSD por más de 500.000€, pero no les concedieron la subvención al “no estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria y no acreditar la afiliación de al menos un 20% de deportistas, árbitros o preparadores federados". El sindicato ha comunicado que han recurrido la decisión