eldiario.es

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este viernes la campaña de las elecciones europeas asumiendo que el resultado del próximo domingo no tumbará al Gobierno de Pedro Sánchez. “El domingo no bastará, pero sin el domingo no vamos a conseguir el cambio político en España”, ha dicho en un mitin en València en el que minutos antes su director de campaña, Esteban González Pons, ha asegurado: “Si el domingo por la noche Sánchez ha empatado, se queda, y nosotros... no voy a decir cómo, pero también”.