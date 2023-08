La rajada de Caroline Seger, excompañera de Jenni, contra Rubiales: "Es horrible e inaceptable"

Publicado hace 58 minutos por Duke_ a espanol.eurosport.com

"Es horrible e inaceptable. No puedo entender cómo puede suceder y para mí es algo muy raro. Quiero que todo el mundo reaccione. Ojalá pase algo, porque está claro que hay problemas en la RFEF. Si la gente piensa que no está mal, ¡simplemente no es aceptable!" ha señalado la capitana del equipo sueco, que acabó tercero en el Mundial 2023 tras caer precisamente ante España en semifinales y después ganar a Australia en la lucha por el bronce.