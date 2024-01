Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a 20minutos.es

La atleta transexual Quima D., federada como Quim D. de sexo masculino pero que se inscribió en la competición con un nombre femenino, en la carrera Na’dalt en San Pere de Torelló (Barcelona) ha emitido un comunicado en el que afirma que "Llevo muchos años viviendo el género fluido. La gente de mi entorno sí tiene conocimiento de esto. He tenido siempre la sensación femenina, que en cierta manera me perturbaba. (...) Con mis niños, con mi familia, yo me siento hombre, pero sí es cierto que en mis momentos de montaña yo me siento mujer".