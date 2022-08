Publicado hace 1 hora por tropezon a publico.es

El líder del PP advierte de que "no es de recibo no es de recibo que dentro del PSOE se esté cocinando un indulto sin hablar con nadie" y recuerda que los ERE son el mayor caso de malversación de la democracia. La disyuntiva de Sánchez no es tanto si indultará o no a Griñán, sino cuánto tiempo tendrá que tragar hasta que lo decida, porque Feijóo irá haciéndose más fuerte a medida que vayan saliendo otras figuras del PSOE apoyando el indulto,