El PP no logra la mayoría para conservar la Diputación de Ourense y tendrá que pactar

Baltar, que gobernaba con ayuda de la DO de Jácome, ha dicho en numerosas ocasiones que no reeditaría el pacto, por lo que el futuro gobierno de la institución provincial es una incógnita por ahora.El Partido Popular de Manuel Baltar no ha recuperado su mayoría absoluta, como esperaba, estas elecciones municipales. El actual presidente provincial y líder de los populares ourensanos ha reconocido que los resultados "no son los esperados", asumiendo que deberá pactar para formar gobierno.