No puede haber un plan de paz ucraniano que no tenga en cuenta las realidades actuales, incluidas las relacionadas con la incorporación de nuevos territorios a la Federación Rusa, dijo el Kremlin. "Todavía no hay un 'plan de paz' para Ucrania, comencemos con eso. Una vez más, no puede haber un 'plan de paz' para Ucrania que no tenga en cuenta las realidades actuales del territorio ruso, con la inclusión de nuevas regiones cuatro hacia Rusia", dijo el miércoles a los periodistas el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov