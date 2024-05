Publicado hace 34 minutos por Lord_Cromwell a andaluciainformacion.es

El presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, declaró este jueves: "No es demasiado tarde para que Ucrania prevalezca. La libertad de Ucrania no puede, no debe y no morirá. Y, aliados, si se enfrentan a la elección entre cumplir los objetivos de capacidad de la OTAN o apoyar a Ucrania, deberían apoyar a Ucrania. Las existencias pueden y se repondrán. Las vidas perdidas se pierden para siempre", dijo Bauer al inicio de la reunión hoy del Comité Militar de la Alianza.