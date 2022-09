Por qué no se puede aplicar la Prisión Permanente Revisable a Jorge Ignacio Palma, condenado por asesinar a tres mujeres e intentarlo con otras seis

Publicado hace 35 minutos por tiopio a cadenaser.com

La catedrática de derecho penal de la Universitat de València Paz Lloria explica cuándo aplicar esta pena máxima "que carece de sentido en un Estado de Derecho" y que define como "derecho penal de telediario". La pena de prisión permanente revisable no es aplicable para Palma porque no se dan los supuestos contemplados en la norma establecida, explica Lloria, para responder a casos concretos muy mediáticos en su día, pero no para atender a la generalidad. solo es aplicable para algunos casos de asesinato. Cuando la víctima es menor de 16 años;…