"La primera vez que vino a verme la psicóloga, yo no contaba conmigo. Me tenía que ir de aquí, no podía más. El grupo de apoyo me ha dado la vida, me ha hecho salir para delante”. Mariluz forma parte de un grupo de apoyo emocional para personas mayores en situación de maltrato de la comarca de Anoia. Estos grupos, creados por el Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA), son una herramienta esencial para la lucha contra el maltrato y la recuperación de las víctimas.