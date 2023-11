Publicado hace 1 hora por Milei a lasexta.com

Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya, ha considerado que ella es víctima de lawfare (guerra jurídica) y ha defendido su inclusión en la ley de amnistía como medida "reparatoria". No obstante, cabe recordar que el PSOE ha rectificado el acuerdo de investidura suscrito con Junts y ha asegurado que "no se habla" de lawfare, tal como ha explicado este sábado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.