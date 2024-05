Publicado hace 34 minutos por plutanasio a informacion.es

La acusación particular planteó asimismo al juzgado que el hecho de no prorrogar el internamiento provocaría la revictimización de la menor al ser un pequeño pueblo, además de considerar que la orden de alejamiento no garantiza de forma adecuada la protección física y psicológica de la adolescente. Por otro lado, el juzgado apunta que pese a ser muy graves los hechos denunciados no se han aportado nuevos datos que justifiquen la prórroga excepcional del internamiento hasta los nueve meses, tres más del máximo de medio año previsto en la ley.