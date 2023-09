El juez Matías Martínez: “Los fraudes en la ‘ley trans’ se detectan en cuanto entran por la puerta”

Publicado hace 35 minutos por Amonamantangorri a elpais.com

El primer magistrado que rechaza un cambio de sexo registral critica que el desarrollo técnico de la regulación les dificulta combatir los engaños. "Las personas transexuales realmente nacen en cuerpos equivocados" (...). "En mi opinión la ley, dependiendo de cómo se interprete, puede ser inconstitucional, pero como encargado del Registro Civil no puedo plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Por ello, me veo forzado a interpretarla de manera que me permita denegarla basándome en el fraude de ley y el abuso de derecho.