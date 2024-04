Publicado hace 1 hora por tropezon a marca.com

Continúa la polémica con 'MasterChef'. Tamara decidió marcharse del programa, algo que no gustó al jurado, principalmente a Jordi Cruz, que tuvo palabras muy duras de despedida hacia ella.Ahora, después de que incluso RTVE realizase un comunicado, Jordi y Tamara han realizado un vídeo juntos para explicar lo sucedido. Algo que ha dejado a todos los fans alucinando, ya que la relación parecía rota por completo. "No estamos para atacar a nadie, estamos haciendo tele, yo me lo tomo muy en serio, cuando apagamos la cámara nos llevamos muy bien."