El portavoz de la oficina del primer ministro de Israel, Eylon Levy, ha acusado a la ONU de encubrir las tácticas de Hamás al no condenar los ataques que supuestamente está dirigiendo desde los hospitales, o el robo de ayuda humanitaria. "Al no condenar a Hamás por secuestrar ayuda, al no condenarlo por librar la guerra desde hospitales, han sido socios cómplices de la estrategia de escudo humano de Hamás", ha dicho Levy en un vídeo publicado en su cuenta de X.