Guardiola: o acepta a Vox como animal de compañía o la echan

Publicado hace 56 minutos por nereira a eldiario.es

Principios de quita y pon. La coherencia, ni se compra ni se vende, simplemente se trae o no de serie, pero Guardiola ha pasado en sólo seis días del “conmigo, no” a “estoy dispuesta a seguir negociando”. Ha acatado, obediente, la consigna de Génova para que piense no sólo en el posible pacto PP-Vox en Extremadura, sino en el que necesitaría Feijóo tras las elecciones del 23J. Porque lo de la mayoría absoluta no lo prevén ni las encuestas propias, que ya han detectado que la curva ascendente provocada por la euforia del 28M se ha estancado.