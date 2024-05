Publicado hace 1 hora por craigvalen a sport.es

A las acampadas en las universidades de todo el mundo se ha unido ahora una campaña en redes sociales que lleva por nombre "All eyes on Rafah" ("Todos los ojos puestos en Rafah"). Con este lema tan característico, los usuarios de redes sociales demuestran que los palestinos no están solos y que "los crímenes que se están cometiendo en la franja no quedarán en el olvido".