Publicado hace 51 minutos por Harkon a threadreaderapp.com

EH Bildu junto a PNV-PSE votando NO a las 116 enmiendas de Elkarrekin Podemos-IU a la Ley de Cambio Climático vasca. Han dicho NO a: -Crear una Sociedad Pública de Energías Renovables. -Eliminar los combustibles sintéticos de Petronor. -Prohibir instalaciones eólicas y solares en corredores ecológicos y suelo de alto valor agrícola. -A democratizar la energía y no regalársela al oligopolio energético. -A crear Asambleas Ciudadanas con poder VINCULANTE si hay consensos mayores del 90%. Si Eh Bildu por salir en la foto se vende a los intereses...