Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a cnnespanol.cnn.com

Las tripulaciones entrenadas en Alemania dijeron que los vehículos –el principal vehículo de combate de las Fuerzas Armadas de EE.UU., valorado en US$ 10 millones y utilizado en Iraq contra las fuerzas de Saddam Hussein y los insurgentes– carecían de un blindaje capaz de detener las armas modernas. "Su blindaje no es suficiente para este momento", dijo un miembro de la tripulación, cuyo código es Joker. "No protege a la tripulación. De verdad, hoy es la guerra de los drones. Así que ahora, cuando sale el tanque, siempre intentan atacarles".