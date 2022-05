Deportes de riesgo: deportes suicidas

Publicado hace 1 hora por cromax a cadenaser.com

La muerte de un infarto de Ernesto Escolano en la Titan Desert tendría que hacernos reflexionar sobre lo absurdo que resulta jugarse la vida por nada. Como si vivir no entrañara ya bastantes riesgos y peligros. No me cuesta imaginar la cara de incredulidad de los habitantes del desierto al ver a gente corriendo por él, pedaleando sin descanso bajo la implacable solana. Un comportamiento tan temerario solo podía ser importado, traído por aburridos europeos que, cansados de sus vidas cómodas, deciden jugárselas haciendo lo que a nadie en su sano