Cuenta lo que le ha pasado al sacar el portátil para trabajar en un bar y se monta un lío tremendo

huffingtonpost.es

"Después de desayunar saco el portátil y me pongo a trabajar. Me mueven para una mesa más pequeña para que las grandes queden libres. A los 10 minutos me dicen que me tengo que ir, habiendo varias mesas vacías. Nunca más aquí", se ha lamentado el cliente, dejando una sola estrella en Google, la nota más baja posible. La respuesta del hostelero no se ha hecho esperar y ha señalado que su negocio no es un locutorio: "Una cafetería que en horas punta de desayunos y almuerzos tiene una gran demanda y debe optimizar sus mesas