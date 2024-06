Publicado hace 10 minutos por me_joneo_pensando_en_ti a gesprodat.com

¿Es buena idea pedir copias del DNI desde las empresas? No, no lo es, salvo excepciones. Nuestro documento nacional de identidad contiene mucha información que no sirve de nada a una empresa. ¿Para qué le iba a servir, por ejemplo, los nombres de tus padres? Por esta razón, se considera una recogida innecesaria de datos que contradice los mandatos del RGPD. Lo correcto, si necesitas cotejar los datos, es pedirlo, pero no fotocopiarlo.