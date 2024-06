Publicado hace 21 minutos por ccguy a espinof.com

(...) el incidente homófobo que Elliot Page ha recogido en su libro de memorias 'Pageboy'. En el capítulo titulado 'Gilipollas famoso en una fiesta', el actor recuerda cómo en 2014, cuando se identificaba como lesbiana antes de su proceso de transición de género, otro intérprete de primera línea le agredió verbalmente durante un cumpleaños en Los Angeles. "Tú no eres gay. Eso no existe. Sólo te asustan los hombres. Voy a follarte para que te des cuenta de que no eres gay".