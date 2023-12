Publicado hace 1 hora por Imag0 a es.indeed.com

Los jueces y juezas suponen la máxima autoridad en un tribunal y son una de las figuras más importantes y conocidas de la Administración de Justicia. No obstante, a pesar de tratarse de un puesto público, lo que no es tan conocido es cómo ser juez en España y cuál es el procedimiento para dedicarse a esta profesión, así como la experiencia requerida, las salidas laborales y el salario. Si te gustaría formar parte de la Judicatura, pero no sabes exactamente si es la trayectoria profesional que andas buscando, te animamos a leer este artículo.