ChatGPT por si solo es un desastre y NO sirve para crear contenidos de calidad

'La Inteligencia Artificial nos va a sustituir'. PUES VA A SER QUE NO. Este artículo viene a explicar que para poder generar un artículo profesional, ChatGPT NO SIRVE, porque hay que revisar el texto tanto, que vale más escribir el artículo desde cero. Encima, por lo que insinúa: hay gente creando nuevos tipos de spam que Google no es capaz de detectar. A ver si al final todo este esfuerzo solo va a servir para enguarrar AÚN MÁS internet.