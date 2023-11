Cada vez vemos menos la TDT y nadie hace nada para evitarlo

Publicado hace 35 minutos por Lord_Cromwell a adslzone.net

En los últimos tiempos han surgido infinidad de plataformas de streaming, canales por Internet, televisión FAST y otras formas de entretenimiento que han hecho que ya más de 2 millones de españoles no usen su Smart TV nunca para la TDT. La Televisión Digital Terrestre, como adalid de la televisión tradicional, se muere y no parece importar demasiado. No solamente puede desaparecer por causas técnicas, sino que la TDT cada vez se ve menos según los datos de audiencias.