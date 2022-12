Publicado hace 1 hora por ElenaTripillas a infolibre.es

No tiene sentido crear más ecosistemas artificiales cuando ya hay espacios naturales que no se cuidan”, reprocha Pau Ortínez, concejal de Poble Actiu. “El biolago es un espacio inventado, prefabricado y artificial, cuando tenemos el río Anoia, que es natural, que está en un estado deplorable, lleno de toallitas, residuos, cañas, plantas y animales que no son autóctonos y que lo están colonizando”, relata...