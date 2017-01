Acabo de terminar un tratamiento de quimioterapia

Desde agosto a la semana pasada he estado recibiendo quimioterapia, primero con ciclofosfamida y posteriormente con taxol. Los detalles técnicos sobre sustancias y todo eso los puedes buscar en wikipedia u otras fuentes, pero si quieres preguntar sobre la experiencia personal y los detalles que nadie aclara antes de vivirlos aquí responderé a preguntas.





-Nada en contra de cierto sentido del humor, desdramatización y falta de solemnidad.

-Pero ten en cuenta que ha sido una experiencia dura, por favor mínimos de respeto.

-Gracias a cualquiera que ayude a que yo no tenga que leer cosas desagradables si alguien llega a tener el mal gusto de enfangar esto, que para mí tiene cierto coste emocional.

-No soy experta en oncología médica, sólo paciente, puede que ciertas cosas no sepa responde y no me voy a meter donde pueda decir barbaridades.



105 49 1 K 30 compartir Compartir en Facebook

Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Compartir en Twitter Compartir por Correo

Compartir por Correo Copiar enlace 105 49 1 K 30