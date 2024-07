Soy Samuel, ex Testigo de Jehová. Pregúntame

Publicado hace 1 hora por apostata1914

Mi nombre es Samuel, y nací como Testigo de Jehová. Lo he sido hasta los 46 años, y he servido en diferentes facetas dentro de la organización. Fui Precursor Regular varios años, fui Siervo Ministerial y finalmente estuve unos 10 años como anciano. Un caso de abusos sexuales me hizo replanteármelo todo y ahora trato de informar a otros de algunas prácticas sectarias de esta organización. Pertenezco a la Asociación Española de Victimas de los Testigos de Jehová, y recientemente hemos ganado un juicio a la Organización de Testigos de Jehová donde se nos reconoce nuestro derecho a llamarnos víctimas, así como a denunciar de manera pública las prácticas sectarias de esta organización.



Miércoles, 31 de julio EN VÍDEO