"Cuando todo comenzó yo era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi Facebook y me convertí en nazi. Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché, pero me dijeron que me gritaron 'comunista'; la gente no se aclara", aseguró. "Pronto dirán que soy maricón. Maricón es gay en español. Tampoco me extrañaría", concluyó el delantero del conjunto manchego.