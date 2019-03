Es columnista de Science Focus, el suplemento de ciencia de la BBC, y de Rolling Stone, pero para Zoe Cormier no hay contradicción. Algo que se entiende al leer su libro Sex, Drugs, and Rock ‘n’ Roll: The Science of Hedonism and the Hedonism of Science: "El hedonismo no debería percibirse o degradarse como algo primitivo. Es importante en nuestra evolución. No seríamos humanos sin él"